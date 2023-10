Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Dienstagvormittag leichter

Sartorius vz im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Sartorius vz. Die Sartorius vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Minus bei 311,30 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für die Sartorius vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 311,30 EUR. Im Tief verlor die Sartorius vz-Aktie bis auf 310,20 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 310,20 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.076 Sartorius vz-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 471,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.02.2023 erreicht. Derzeit notiert die Sartorius vz-Aktie damit 34,00 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 291,90 EUR am 27.06.2023. Mit Abgaben von 6,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 393,00 EUR für die Sartorius vz-Aktie aus.

Sartorius vz ließ sich am 21.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,39 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,44 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 18,43 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1.020,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 832,00 EUR.

Am 19.10.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 22.10.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 5,81 EUR je Aktie belaufen.

