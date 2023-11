Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Mittag mit positiven Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Sartorius vz. Zuletzt stieg die Sartorius vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 252,10 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die Sartorius vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 252,10 EUR zu. Die Sartorius vz-Aktie legte bis auf 255,20 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 249,50 EUR. Von der Sartorius vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 25.562 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 471,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.02.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 87,11 Prozent über dem aktuellen Kurs der Sartorius vz-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 31.10.2023 Kursverluste bis auf 215,30 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,60 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gaben als mittleres Kursziel 310,25 EUR an.

Am 19.10.2023 äußerte sich Sartorius vz zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,13 EUR gegenüber 2,44 EUR im Vorjahresquartal. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 20,52 Prozent auf 810,70 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.020,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Sartorius vz wird am 30.01.2024 gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 5,25 EUR je Aktie in den Sartorius vz-Büchern.

