Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Nachmittag mit Verlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Sartorius vz. Die Sartorius vz-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,6 Prozent auf 267,70 EUR.

Die Sartorius vz-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,6 Prozent auf 267,70 EUR abwärts. Die Sartorius vz-Aktie sank bis auf 267,40 EUR. Bei 273,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 25.007 Sartorius vz-Aktien umgesetzt.

Bei 383,70 EUR markierte der Titel am 22.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 43,33 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.07.2024 (199,50 EUR). Mit Abgaben von 25,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Sartorius vz seine Aktionäre 2023 mit 0,740 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,728 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 267,00 EUR.

Am 28.01.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,65 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 906,80 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 849,80 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 16.04.2025 dürfte Sartorius vz Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 16.04.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Sartorius vz ein EPS in Höhe von 4,88 EUR in den Büchern stehen haben wird.

