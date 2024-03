Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz verbilligt sich am Montagnachmittag

So entwickelt sich Sartorius vz

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Sartorius vz. Zuletzt ging es für die Sartorius vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 346,40 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,5 Prozent auf 346,40 EUR. Die Sartorius vz-Aktie gab in der Spitze bis auf 345,00 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 350,60 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 15.009 Sartorius vz-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 419,30 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.03.2023). 21,05 Prozent Plus fehlen der Sartorius vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 31.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 215,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Sartorius vz-Aktie mit einem Verlust von 37,85 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,966 EUR, nach 0,740 EUR im Jahr 2023. Analysten bewerten die Sartorius vz-Aktie im Durchschnitt mit 336,88 EUR.

Sartorius vz gewährte am 19.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,13 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,44 EUR je Aktie erzielt worden. Sartorius vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 810,70 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 20,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.020,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 18.04.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Sartorius vz-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 17.04.2025.

Experten gehen davon aus, dass Sartorius vz im Jahr 2024 5,11 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

