Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz gibt am Dienstagmittag nach

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Sartorius vz. Die Sartorius vz-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 233,10 EUR abwärts.

Der Sartorius vz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 1,5 Prozent auf 233,10 EUR. Die Sartorius vz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 232,20 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 235,10 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 25.469 Sartorius vz-Aktien den Besitzer.

Bei 383,70 EUR erreichte der Titel am 22.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 64,61 Prozent über dem aktuellen Kurs der Sartorius vz-Aktie. Am 03.07.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 199,50 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Sartorius vz-Aktie 14,41 Prozent sinken.

Sartorius vz-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,740 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,857 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 273,00 EUR aus.

Sartorius vz veröffentlichte am 28.01.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,13 EUR gegenüber 0,12 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 906,80 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 849,80 Mio. EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 16.04.2025 dürfte Sartorius vz Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 16.04.2026 dürfte Sartorius vz die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Sartorius vz-Aktie in Höhe von 4,84 EUR im Jahr 2025 aus.

