Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Nachmittag billiger

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Sartorius vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 4,5 Prozent auf 225,90 EUR ab.

Das Papier von Sartorius vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:46 Uhr ging es um 4,5 Prozent auf 225,90 EUR abwärts. Der Kurs der Sartorius vz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 225,40 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 235,10 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 58.378 Sartorius vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 383,70 EUR markierte der Titel am 22.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 69,85 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 199,50 EUR fiel das Papier am 03.07.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Sartorius vz-Aktie mit einem Verlust von 11,69 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Sartorius vz-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,740 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,857 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 273,00 EUR für die Sartorius vz-Aktie.

Sartorius vz veröffentlichte am 28.01.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,13 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,12 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 906,80 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 849,80 Mio. EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Sartorius vz am 16.04.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 16.04.2026.

Den erwarteten Gewinn je Sartorius vz-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 4,84 EUR fest.

