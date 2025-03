Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz gibt am Dienstagvormittag nach

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Sartorius vz. Das Papier von Sartorius vz befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 235,00 EUR ab.

Die Sartorius vz-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 235,00 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Sartorius vz-Aktie bis auf 235,00 EUR. Mit einem Wert von 235,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Sartorius vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.739 Stück gehandelt.

Am 22.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 383,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 63,28 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 199,50 EUR fiel das Papier am 03.07.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 15,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Sartorius vz-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,740 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,857 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 273,00 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Sartorius vz am 28.01.2025. Es stand ein EPS von 0,13 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sartorius vz noch ein Gewinn pro Aktie von 0,12 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 906,80 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 849,80 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 16.04.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von Sartorius vz rechnen Experten am 16.04.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 4,84 EUR je Aktie in den Sartorius vz-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

DAX-Handel aktuell: DAX verbucht zum Ende des Montagshandels Gewinne

LUS-DAX-Handel aktuell: Schlussendlich Gewinne im LUS-DAX

TecDAX aktuell: TecDAX letztendlich im Plus