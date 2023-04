Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Dienstagmittag mit Abschlägen

Aktien in diesem Artikel Sartorius 307,50 EUR

-1,76% Charts

News

Analysen

Um 11:48 Uhr fiel die Sartorius vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 375,90 EUR ab. In der Spitze büßte die Sartorius vz-Aktie bis auf 374,50 EUR ein. Mit einem Wert von 380,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 18.745 Sartorius vz-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.02.2023 bei 471,70 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Sartorius vz-Aktie mit einem Kursplus von 20,31 Prozent wieder erreichen. Am 23.06.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 293,30 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Sartorius vz-Aktie damit 28,16 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 487,83 EUR je Sartorius vz-Aktie aus.

Sartorius vz veröffentlichte am 21.04.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 20.04.2023 erfolgen. Am 18.04.2024 wird Sartorius vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 9,68 EUR je Sartorius vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

März 2023: Analysten sehen Potenzial bei Sartorius vz-Aktie

Sartorius-Aktie gibt kräftig nach: Milliardenübernahme für Geschäft mit Gentherapie-Technologie

Sartorius-Aktie in Grün: Sartorius blickt mit Zuversicht nach vorne - Jahresprognose und Ziele bestätigt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Sartorius AG St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Sartorius AG St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Sartorius AG St.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com