Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz macht am Vormittag Boden gut

Um 09:06 Uhr ging es für das Sartorius vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 381,70 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Sartorius vz-Aktie bisher bei 381,70 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 380,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.054 Sartorius vz-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 471,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.02.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Sartorius vz-Aktie liegt somit 19,08 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.06.2022 bei 293,30 EUR. Der derzeitige Kurs der Sartorius vz-Aktie liegt somit 30,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 496,17 EUR je Sartorius vz-Aktie aus.

Am 21.04.2022 legte Sartorius vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 20.04.2023 erfolgen. Die Q1 2024-Finanzergebnisse könnte Sartorius vz möglicherweise am 18.04.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 9,72 EUR je Sartorius vz-Aktie.

März 2023: Analysten sehen Potenzial bei Sartorius vz-Aktie

Sartorius-Aktie gibt kräftig nach: Milliardenübernahme für Geschäft mit Gentherapie-Technologie

Sartorius-Aktie in Grün: Sartorius blickt mit Zuversicht nach vorne - Jahresprognose und Ziele bestätigt

