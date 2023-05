Sartorius vz Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Sartorius vz

Aktien in diesem Artikel Sartorius 288,50 EUR

4,53% Charts

News

Analysen

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,2 Prozent auf 358,20 EUR. In der Spitze büßte die Sartorius vz-Aktie bis auf 343,80 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 345,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 45.046 Sartorius vz-Aktien den Besitzer.

Bei 471,70 EUR markierte der Titel am 06.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 24,06 Prozent könnte die Sartorius vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 23.06.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 293,30 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 22,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 460,67 EUR für die Sartorius vz-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Sartorius vz am 20.04.2023. Das EPS wurde auf 1,69 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Sartorius vz 2,44 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 11,45 Prozent zurück. Hier wurden 903,20 EUR gegenüber 1.020,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Voraussichtlich am 21.07.2023 dürfte Sartorius vz Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 19.07.2024 dürfte Sartorius vz die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Sartorius vz im Jahr 2023 9,08 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

BlackRock-Strategin rät von US-Aktien ab: "Die Fed hat der Wirtschaft enormen Schaden zugefügt"

Sartorius-Aktie fällt zurück: UBS senkt Kursziel für Sartorius

Sartorius vz-Aktie: Was Analysten im April vom Papier halten

Ausgewählte Hebelprodukte auf Sartorius AG St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Sartorius AG St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Sartorius AG St.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com