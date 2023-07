Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz gewinnt am Dienstagnachmittag an Fahrt

So entwickelt sich Sartorius vz

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Sartorius vz. Das Papier von Sartorius vz konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 321,20 EUR.

Das Papier von Sartorius vz konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 321,20 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Sartorius vz-Aktie bisher bei 324,30 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 315,60 EUR. Der Tagesumsatz der Sartorius vz-Aktie belief sich zuletzt auf 28.707 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (471,70 EUR) erklomm das Papier am 06.02.2023. Der derzeitige Kurs der Sartorius vz-Aktie liegt somit 31,91 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 27.06.2023 auf bis zu 291,90 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Sartorius vz-Aktie derzeit noch 9,12 Prozent Luft nach unten.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 383,50 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Sartorius vz am 20.04.2023. In Sachen EPS wurden 1,69 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sartorius vz 2,44 EUR je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sartorius vz in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 11,45 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 903,20 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.020,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Sartorius vz wird am 21.07.2023 gerechnet. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Sartorius vz-Anleger Experten zufolge am 19.07.2024 werfen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 6,52 EUR je Sartorius vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

