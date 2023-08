Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz fällt am Vormittag

Kursverlauf

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Sartorius vz-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 371,20 EUR.

Der Sartorius vz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 371,20 EUR. In der Spitze fiel die Sartorius vz-Aktie bis auf 371,20 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 375,00 EUR. Bisher wurden heute 2.080 Sartorius vz-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 471,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.02.2023). Mit einem Zuwachs von 27,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.06.2023 bei 291,90 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Sartorius vz-Aktie mit einem Verlust von 21,36 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 393,50 EUR je Sartorius vz-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Sartorius vz am 21.07.2023 vor. Es stand ein EPS von 1,39 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sartorius vz noch ein Gewinn pro Aktie von 2,44 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Sartorius vz mit einem Umsatz von insgesamt 832,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.020,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 18,43 Prozent verringert.

Sartorius vz dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 19.10.2023 präsentieren. Am 22.10.2024 wird Sartorius vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 5,92 EUR je Aktie belaufen.

