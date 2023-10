Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz gibt am Mittwochmittag nach

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Sartorius vz. Die Sartorius vz-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 311,10 EUR.

Die Sartorius vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr um 0,6 Prozent auf 311,10 EUR ab. Bei 308,00 EUR markierte die Sartorius vz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 308,30 EUR. Zuletzt wechselten 18.100 Sartorius vz-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 06.02.2023 auf bis zu 471,70 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Sartorius vz-Aktie damit 34,05 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 291,90 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.06.2023). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,17 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten bewerten die Sartorius vz-Aktie im Durchschnitt mit 390,71 EUR.

Am 21.07.2023 hat Sartorius vz die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 1,39 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sartorius vz noch ein Gewinn pro Aktie von 2,44 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 832,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 18,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sartorius vz 1.020,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 19.10.2023 dürfte Sartorius vz Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Sartorius vz dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 22.10.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Sartorius vz im Jahr 2023 5,81 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

