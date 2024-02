Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Mittag im Aufwind

Kursentwicklung

Die Aktie von Sartorius vz zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Sartorius vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 332,60 EUR zu.

Die Sartorius vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:49 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 332,60 EUR. In der Spitze legte die Sartorius vz-Aktie bis auf 336,20 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 331,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 24.412 Sartorius vz-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.02.2023 bei 471,70 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 41,82 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 31.10.2023 Kursverluste bis auf 215,30 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Sartorius vz-Aktie 54,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 326,63 EUR.

Am 19.10.2023 legte Sartorius vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,13 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,44 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Sartorius vz in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 20,52 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 810,70 EUR im Vergleich zu 1.020,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Sartorius vz am 18.04.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Sartorius vz-Anleger Experten zufolge am 17.04.2025 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 4,78 EUR je Sartorius vz-Aktie.

