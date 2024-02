Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Montagnachmittag stärker

So entwickelt sich Sartorius vz

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 336,00 EUR zu.

Um 15:52 Uhr wies die Sartorius vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 336,00 EUR nach oben. Bei 336,30 EUR erreichte die Sartorius vz-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 331,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 44.830 Sartorius vz-Aktien den Besitzer.

Am 06.02.2023 markierte das Papier bei 471,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 40,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.10.2023 bei 215,30 EUR. Der aktuelle Kurs der Sartorius vz-Aktie ist somit 35,92 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 326,63 EUR an.

Am 19.10.2023 lud Sartorius vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,13 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,44 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 810,70 EUR – eine Minderung von 20,52 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.020,00 EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.04.2024 erfolgen. Die Veröffentlichung der Sartorius vz-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 17.04.2025.

In der Sartorius vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 4,78 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

