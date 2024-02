Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Montagvormittag in Grün

Notierung im Blick

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 333,80 EUR zu.

Die Sartorius vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:05 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 333,80 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Sartorius vz-Aktie sogar auf 335,30 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 331,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 4.053 Sartorius vz-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.02.2023 bei 471,70 EUR. 41,31 Prozent Plus fehlen der Sartorius vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 31.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 215,30 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Sartorius vz-Aktie 35,50 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Sartorius vz-Aktie bei 326,63 EUR.

Sartorius vz ließ sich am 19.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,13 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Sartorius vz 2,44 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Sartorius vz 810,70 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 20,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1.020,00 EUR umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 18.04.2024 terminiert. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Sartorius vz rechnen Experten am 17.04.2025.

In der Sartorius vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 4,78 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

