Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Mittwochmittag mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Sartorius vz. Die Sartorius vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,2 Prozent auf 261,50 EUR ab.

Die Aktie verlor um 11:45 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 261,50 EUR. Bei 259,90 EUR markierte die Sartorius vz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 263,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 27.585 Sartorius vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 22.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 383,70 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 46,73 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.07.2024 bei 199,50 EUR. Mit Abgaben von 23,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 erhielten Sartorius vz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,740 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,728 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 267,00 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Sartorius vz am 28.01.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,65 EUR, nach 0,12 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 849,80 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 906,80 Mio. EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 16.04.2025 terminiert. Experten kalkulieren am 16.04.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Sartorius vz.

Experten taxieren den Sartorius vz-Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,87 EUR je Aktie.

