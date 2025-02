Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Nachmittag verlustreich

So bewegt sich Sartorius vz

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Sartorius vz. Das Papier von Sartorius vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,4 Prozent auf 260,90 EUR abwärts.

Um 15:51 Uhr fiel die Sartorius vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 260,90 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Sartorius vz-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 259,90 EUR aus. Bei 263,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 41.194 Sartorius vz-Aktien umgesetzt.

Am 22.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 383,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 47,07 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.07.2024 bei 199,50 EUR. Mit einem Kursverlust von 23,53 Prozent würde die Sartorius vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Sartorius vz-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,740 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,728 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 267,00 EUR aus.

Am 28.01.2025 legte Sartorius vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Das EPS lag bei 2,65 EUR. Im letzten Jahr hatte Sartorius vz einen Gewinn von 0,12 EUR je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sartorius vz im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,71 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 906,80 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 849,80 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Sartorius vz dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 16.04.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 16.04.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Sartorius vz-Aktie in Höhe von 4,87 EUR im Jahr 2025 aus.

