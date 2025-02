Sartorius vz Aktie News: Anleger schicken Sartorius vz am Mittwochvormittag ins Minus

Sartorius vz im Blick

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Sartorius vz-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 263,70 EUR.

Die Sartorius vz-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 263,70 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Sartorius vz-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 263,20 EUR aus. Bei 263,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Sartorius vz-Aktie belief sich zuletzt auf 1.607 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.03.2024 bei 383,70 EUR. Der aktuelle Kurs der Sartorius vz-Aktie ist somit 45,51 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 199,50 EUR ab. Mit Abgaben von 24,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Sartorius vz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,728 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Sartorius vz 0,740 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 267,00 EUR je Sartorius vz-Aktie an.

Am 28.01.2025 lud Sartorius vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,65 EUR gegenüber 0,12 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 906,80 Mio. EUR – ein Plus von 6,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sartorius vz 849,80 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 16.04.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 16.04.2026 dürfte Sartorius vz die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Sartorius vz im Jahr 2025 4,87 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

Zuversicht in Frankfurt: Anleger lassen DAX zum Ende des Dienstagshandels steigen

Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX sackt zum Handelsende ab

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX zum Handelsende fester