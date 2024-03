Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz gewinnt am Mittag an Fahrt

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Sartorius vz zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Sartorius vz konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 350,50 EUR.

Um 11:45 Uhr sprang die Sartorius vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 350,50 EUR zu. Die Sartorius vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 351,80 EUR. Bei 345,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 12.917 Sartorius vz-Aktien.

Bei 419,30 EUR erreichte der Titel am 07.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 19,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 31.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 215,30 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Sartorius vz-Aktie 38,57 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Sartorius vz-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,740 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,966 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 336,88 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Sartorius vz am 19.10.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,13 EUR gegenüber 2,44 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 20,52 Prozent auf 810,70 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Sartorius vz 1.020,00 EUR umgesetzt.

Sartorius vz wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 18.04.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Sartorius vz-Anleger Experten zufolge am 17.04.2025 werfen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,11 EUR je Sartorius vz-Aktie belaufen.

