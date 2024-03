Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz zeigt sich am Dienstagnachmittag gestärkt

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Sartorius vz-Papiere zuletzt 1,2 Prozent.

Die Sartorius vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 351,30 EUR. Die Sartorius vz-Aktie legte bis auf 353,20 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 345,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Sartorius vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 23.921 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 419,30 EUR erreichte der Titel am 07.03.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Sartorius vz-Aktie damit 16,22 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 31.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 215,30 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 38,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,966 EUR. Im Vorjahr hatte Sartorius vz 0,740 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 336,88 EUR aus.

Sartorius vz ließ sich am 19.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,13 EUR, nach 2,44 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 810,70 EUR – das entspricht einem Minus von 20,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.020,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 18.04.2024 dürfte Sartorius vz Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von Sartorius vz rechnen Experten am 17.04.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Sartorius vz einen Gewinn von 5,11 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

