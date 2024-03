Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Sartorius vz. Die Sartorius vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 346,30 EUR ab.

Die Sartorius vz-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 346,30 EUR. Der Kurs der Sartorius vz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 345,20 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 345,20 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 610 Sartorius vz-Aktien.

Bei 419,30 EUR erreichte der Titel am 07.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 21,08 Prozent Plus fehlen der Sartorius vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 215,30 EUR. Dieser Wert wurde am 31.10.2023 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Sartorius vz-Aktie 37,83 Prozent sinken.

Nachdem Sartorius vz seine Aktionäre 2023 mit 0,740 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,966 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der Sartorius vz-Aktie wird bei 336,88 EUR angegeben.

Am 19.10.2023 hat Sartorius vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,13 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,44 EUR je Aktie in den Büchern standen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 20,52 Prozent auf 810,70 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.020,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Sartorius vz wird am 18.04.2024 gerechnet. Sartorius vz dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 17.04.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 5,11 EUR je Sartorius vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

Börse Frankfurt: TecDAX legt zum Handelsende zu

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX sackt letztendlich ab

Handel in Frankfurt: TecDAX-Börsianer greifen zu