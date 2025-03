Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz macht am Nachmittag Boden gut

Notierung im Blick

Die Aktie von Sartorius vz zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Sartorius vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 4,0 Prozent auf 232,60 EUR.

Um 15:50 Uhr sprang die Sartorius vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 4,0 Prozent auf 232,60 EUR zu. Der Kurs der Sartorius vz-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 236,00 EUR zu. Mit einem Wert von 228,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 52.882 Sartorius vz-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.03.2024 bei 383,70 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Sartorius vz-Aktie mit einem Kursplus von 64,96 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 199,50 EUR am 03.07.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,23 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Sartorius vz-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,740 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,854 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 273,00 EUR für die Sartorius vz-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Sartorius vz am 28.01.2025. Das EPS wurde auf 0,13 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Sartorius vz 0,12 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 906,80 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 849,80 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Am 16.04.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Sartorius vz-Anleger Experten zufolge am 16.04.2026 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 4,83 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

