Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz tendiert am Nachmittag nordwärts

Aktien in diesem Artikel Sartorius 309,00 EUR

0,49% Charts

News

Analysen

Die Aktionäre schickten das Papier von Sartorius vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 2,2 Prozent auf 388,50 EUR. Kurzfristig markierte die Sartorius vz-Aktie bei 388,90 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 380,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 46.902 Sartorius vz-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (471,70 EUR) erklomm das Papier am 06.02.2023. Mit einem Zuwachs von mindestens 17,64 Prozent könnte die Sartorius vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 23.06.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 293,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Sartorius vz-Aktie liegt somit 32,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 487,83 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Sartorius vz am 21.04.2022.

Die Sartorius vz-Bilanz für Q1 2023 wird am 20.04.2023 erwartet. Einen Blick in die Q1 2024-Bilanz können Sartorius vz-Anleger Experten zufolge am 18.04.2024 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Sartorius vz einen Gewinn von 9,68 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

März 2023: Analysten sehen Potenzial bei Sartorius vz-Aktie

Sartorius-Aktie gibt kräftig nach: Milliardenübernahme für Geschäft mit Gentherapie-Technologie

Sartorius-Aktie in Grün: Sartorius blickt mit Zuversicht nach vorne - Jahresprognose und Ziele bestätigt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Sartorius AG St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Sartorius AG St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Sartorius AG St.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com