Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Mittag billiger

Aktie im Fokus

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Sartorius vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,7 Prozent auf 340,40 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie verlor um 11:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,7 Prozent auf 340,40 EUR. Das Tagestief markierte die Sartorius vz-Aktie bei 338,10 EUR. Bei 340,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 21.061 Sartorius vz-Aktien den Besitzer.

Am 15.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 406,90 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Sartorius vz-Aktie mit einem Kursplus von 19,54 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 215,30 EUR. Dieser Wert wurde am 31.10.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Sartorius vz-Aktie 58,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 0,740 EUR an Sartorius vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,961 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Sartorius vz-Aktie wird bei 344,50 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Sartorius vz am 19.10.2023.

Voraussichtlich am 18.04.2024 dürfte Sartorius vz Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Sartorius vz möglicherweise am 17.04.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 5,28 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

Anleger in Frankfurt warten auf Impulse: LUS-DAX pendelt am Donnerstagmittag um Nulllinie

Schwacher Handel: TecDAX notiert mittags im Minus

Zurückhaltung in Frankfurt: DAX sackt am Mittag ab