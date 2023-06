Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Montagnachmittag mit Kursplus

Aktien in diesem Artikel Sartorius 272,00 EUR

Im XETRA-Handel gewannen die Sartorius vz-Papiere um 15:52 Uhr 0,1 Prozent. In der Spitze gewann die Sartorius vz-Aktie bis auf 334,90 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 334,60 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 23.666 Sartorius vz-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 471,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.02.2023 erreicht. Derzeit notiert die Sartorius vz-Aktie damit 29,21 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 23.06.2022 Kursverluste bis auf 293,30 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 12,16 Prozent würde die Sartorius vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 446,17 EUR je Sartorius vz-Aktie aus.

Sartorius vz ließ sich am 20.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,69 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,44 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 903,20 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 11,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.020,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Sartorius vz am 21.07.2023 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 19.07.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 8,91 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

