Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Mittwochvormittag in Grün

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Sartorius vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 238,40 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Sartorius vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 238,40 EUR. Die Sartorius vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 238,90 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 237,30 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.121 Sartorius vz-Aktien.

Bei einem Wert von 383,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.03.2024). 60,95 Prozent Plus fehlen der Sartorius vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 31.10.2023 bei 215,30 EUR. Der derzeitige Kurs der Sartorius vz-Aktie liegt somit 10,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten Sartorius vz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,740 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,930 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Sartorius vz-Aktie bei 314,75 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Sartorius vz am 18.04.2024. In Sachen EPS wurden 0,54 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sartorius vz 1,36 EUR je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Sartorius vz in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 9,26 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 819,60 Mio. EUR im Vergleich zu 903,20 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Am 19.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Sartorius vz veröffentlicht werden. Sartorius vz dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 18.07.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Sartorius vz-Gewinn in Höhe von 5,05 EUR je Aktie aus.

