Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Montagnachmittag mit Einbußen

Das Papier von Sartorius vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 04:22 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 415,50 EUR abwärts. Im Tief verlor die Sartorius vz-Aktie bis auf 405,00 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 405,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 15.799 Sartorius vz-Aktien den Besitzer.

Bei 631,60 EUR markierte der Titel am 30.11.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 34,21 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Sartorius vz-Aktie. Bei einem Wert von 293,30 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.06.2022). Der aktuelle Kurs der Sartorius vz-Aktie ist somit 41,66 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gaben als mittleres Kursziel 519,63 EUR an.

Am 21.04.2022 hat Sartorius vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 2,44 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sartorius vz 1,77 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.020,00 EUR – ein Plus von 28,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sartorius vz 791,10 EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 19.10.2022 dürfte Sartorius vz Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren. Sartorius vz dürfte die Q3 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 24.10.2023 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Sartorius vz-Aktie in Höhe von 14,32 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com