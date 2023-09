Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Nachmittag im Minus

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Sartorius vz. Die Sartorius vz-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 370,20 EUR.

Die Sartorius vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 370,20 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Sartorius vz-Aktie bis auf 368,10 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 371,70 EUR. Bisher wurden via XETRA 13.324 Sartorius vz-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 471,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.02.2023 erreicht. 27,42 Prozent Plus fehlen der Sartorius vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 27.06.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 291,90 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 21,15 Prozent würde die Sartorius vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Sartorius vz-Aktie bei 402,67 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Sartorius vz am 21.07.2023. Das EPS wurde auf 1,39 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,44 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 18,43 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 832,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1.020,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Sartorius vz-Bilanz für Q3 2023 wird am 19.10.2023 erwartet. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 22.10.2024 erwartet.

Experten taxieren den Sartorius vz-Gewinn für das Jahr 2023 auf 5,94 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

So schätzen die Analysten die Sartorius vz-Aktie im August 2023 ein

Sartorius-Aktie fester: S&P verpasst Sartorius Investment-Grade-Rating BBB - Ausblick stabil

DAX 40-Papier Sartorius vz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Sartorius vz-Investment abgeworfen