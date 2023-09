Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Dienstagvormittag kaum verändert

Blick auf Aktienkurs

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagvormittag die Aktie von Sartorius vz. Mit einem Kurs von 372,00 EUR zeigte sich die Sartorius vz-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Sartorius vz-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:05 Uhr bei 372,00 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Sartorius vz-Aktie bisher bei 372,60 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Sartorius vz-Aktie bis auf 370,60 EUR. Bei 371,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 1.247 Sartorius vz-Aktien den Besitzer.

Am 06.02.2023 markierte das Papier bei 471,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Sartorius vz-Aktie liegt somit 21,14 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.06.2023 (291,90 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,53 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Sartorius vz-Aktie.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 402,67 EUR.

Sartorius vz ließ sich am 21.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,39 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,44 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 832,00 EUR – eine Minderung von 18,43 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.020,00 EUR eingefahren.

Sartorius vz dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 19.10.2023 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Sartorius vz rechnen Experten am 22.10.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 5,94 EUR je Sartorius vz-Aktie.

