Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Mittag mit Kursplus

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Sartorius vz-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,0 Prozent auf 320,40 EUR.

Das Papier von Sartorius vz konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,0 Prozent auf 320,40 EUR. Die Sartorius vz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 321,00 EUR aus. Bei 314,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 17.393 Sartorius vz-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 471,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.02.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Sartorius vz-Aktie somit 32,08 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 27.06.2023 auf bis zu 291,90 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,90 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 390,71 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Sartorius vz am 21.07.2023 vor. Das EPS wurde auf 1,39 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,44 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Sartorius vz in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 18,43 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 832,00 EUR im Vergleich zu 1.020,00 EUR im Vorjahresquartal.

Sartorius vz wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 19.10.2023 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 22.10.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Sartorius vz im Jahr 2023 5,79 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

