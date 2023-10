Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Nachmittag im Plus

Aktie im Blick

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Sartorius vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,4 Prozent auf 321,60 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Sartorius vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 2,4 Prozent auf 321,60 EUR. Der Kurs der Sartorius vz-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 322,80 EUR zu. Bei 314,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Sartorius vz-Aktien beläuft sich auf 29.269 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 471,70 EUR erreichte der Titel am 06.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 46,67 Prozent Plus fehlen der Sartorius vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 27.06.2023 auf bis zu 291,90 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,24 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 390,71 EUR je Sartorius vz-Aktie an.

Sartorius vz ließ sich am 21.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,39 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,44 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 18,43 Prozent auf 832,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1.020,00 EUR gelegen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Sartorius vz am 19.10.2023 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Sartorius vz rechnen Experten am 22.10.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Sartorius vz-Gewinn in Höhe von 5,79 EUR je Aktie aus.

