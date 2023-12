Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz verzeichnet am Mittag Verluste

Kurs der Sartorius vz

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 284,60 EUR.

Um 11:48 Uhr fiel die Sartorius vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 284,60 EUR ab. Bei 280,90 EUR markierte die Sartorius vz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 286,10 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 35.636 Sartorius vz-Aktien umgesetzt.

Am 06.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 471,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 65,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 215,30 EUR. Dieser Wert wurde am 31.10.2023 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 24,35 Prozent könnte die Sartorius vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 316,50 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Sartorius vz am 19.10.2023. In Sachen EPS wurden 0,13 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sartorius vz 2,44 EUR je Aktie eingenommen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 20,52 Prozent auf 810,70 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.020,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 30.01.2024 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,10 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

