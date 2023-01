Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Nachmittag auf rotem Terrain

Die Sartorius vz-Aktie notierte um 04:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 3,2 Prozent auf 357,40 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Sartorius vz-Aktie bis auf 356,00 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 371,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 52.350 Sartorius vz-Aktien umgesetzt.

Bei 551,00 EUR erreichte der Titel am 06.01.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 35,14 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.06.2022 bei 293,30 EUR. Mit Abgaben von 21,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 511,42 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Sartorius vz am 21.04.2022 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,44 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,77 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 1.020,00 EUR gegenüber 791,10 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 26.01.2023 terminiert. Die Vorlage der Q4 2023-Ergebnisse wird von Experten am 30.01.2024 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Sartorius vz-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 9,54 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

Sartorius-Aktie zieht an: JPMorgan verleiht Sartorius-Aktie Status 'Positive Catalyst Watch'

Sartorius-Aktie verliert letztlich kräftig: Sartorius will auch in Zukunft weitere Unternehmen übernehmen

Sartorius-Aktie: Sartorius-Chef rechnet mit begrenztem Wachstum wegen Arbeitskräftemangel

Ausgewählte Hebelprodukte auf Sartorius AG St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Sartorius AG St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Sartorius AG St.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com