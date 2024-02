Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Dienstagmittag mit negativen Vorzeichen

Notierung im Fokus

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Sartorius vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 330,80 EUR ab.

Die Sartorius vz-Aktie musste um 11:47 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 330,80 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Sartorius vz-Aktie bis auf 330,80 EUR. Bei 336,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Sartorius vz-Aktie belief sich zuletzt auf 6.914 Aktien.

Am 06.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 471,70 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Sartorius vz-Aktie 42,59 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 31.10.2023 auf bis zu 215,30 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Sartorius vz-Aktie ist somit 34,92 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel der Sartorius vz-Aktie wird bei 326,63 EUR angegeben.

Am 19.10.2023 hat Sartorius vz die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 0,13 EUR gegenüber 2,44 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 20,52 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 810,70 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1.020,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Sartorius vz-Bilanz für Q1 2024 wird am 18.04.2024 erwartet. Sartorius vz dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 17.04.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 4,78 EUR je Sartorius vz-Aktie.

