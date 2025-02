Sartorius vz Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Sartorius vz

Notierung im Blick

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Sartorius vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,5 Prozent auf 254,60 EUR ab.

Der Sartorius vz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:51 Uhr verlor das Papier 2,5 Prozent auf 254,60 EUR. In der Spitze fiel die Sartorius vz-Aktie bis auf 252,10 EUR. Bei 262,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 49.289 Sartorius vz-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.03.2024 bei 383,70 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 50,71 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 199,50 EUR erreichte der Anteilsschein am 03.07.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Sartorius vz-Aktie damit 27,62 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Sartorius vz-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,740 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,728 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 267,00 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Sartorius vz am 28.01.2025 vor. Das EPS belief sich auf 2,65 EUR gegenüber 0,12 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Sartorius vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 906,80 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 849,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 16.04.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Sartorius vz veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Sartorius vz-Anleger Experten zufolge am 16.04.2026 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,87 EUR je Aktie belaufen.

