Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz tendiert am Donnerstagmittag fester

So bewegt sich Sartorius vz

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Sartorius vz. Zuletzt konnte die Aktie von Sartorius vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,8 Prozent auf 237,00 EUR.

Die Aktie legte um 11:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,8 Prozent auf 237,00 EUR zu. Die Sartorius vz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 242,10 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 233,10 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 28.680 Sartorius vz-Aktien.

Bei 383,70 EUR markierte der Titel am 22.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 61,90 Prozent. Bei einem Wert von 199,50 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (03.07.2024). Derzeit notiert die Sartorius vz-Aktie damit 18,80 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,740 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,854 EUR je Sartorius vz-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Sartorius vz-Aktie bei 273,00 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Sartorius vz am 28.01.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,13 EUR, nach 0,12 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 906,80 Mio. EUR – ein Plus von 6,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sartorius vz 849,80 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Sartorius vz wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 16.04.2025 vorlegen. Am 16.04.2026 wird Sartorius vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 4,83 EUR je Sartorius vz-Aktie.

