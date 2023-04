Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz verliert am Donnerstagnachmittag

Aktien in diesem Artikel Sartorius 317,00 EUR

Die Aktie verlor um 15:50 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 389,70 EUR. Der Kurs der Sartorius vz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 387,20 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 389,10 EUR. Bisher wurden heute 41.678 Sartorius vz-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.02.2023 bei 471,70 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 17,38 Prozent könnte die Sartorius vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 23.06.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 293,30 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Sartorius vz-Aktie mit einem Verlust von 32,87 Prozent wieder erreichen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 487,83 EUR.

Sartorius vz gewährte am 21.04.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals.

Die Kennzahlen für Q1 2023 dürfte Sartorius vz am 20.04.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der Sartorius vz-Ergebnisse für Q1 2024 erwarten Experten am 18.04.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Sartorius vz-Gewinn in Höhe von 9,68 EUR je Aktie aus.

