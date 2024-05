Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Montagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Sartorius vz im Blick

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Sartorius vz-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 281,40 EUR.

Um 15:51 Uhr fiel die Sartorius vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 281,40 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Sartorius vz-Aktie ging bis auf 280,20 EUR. Bei 283,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 41.487 Sartorius vz-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.03.2024 bei 383,70 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 36,35 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 31.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 215,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 23,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,740 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,937 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 333,75 EUR für die Sartorius vz-Aktie.

Sartorius vz gewährte am 18.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,54 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Sartorius vz 1,36 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Sartorius vz in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 9,26 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 819,60 Mio. EUR im Vergleich zu 903,20 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 19.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 18.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Sartorius vz.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 5,13 EUR je Sartorius vz-Aktie.

