Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Montagvormittag mit Abschlägen

Notierung im Fokus

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Sartorius vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 281,00 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Sartorius vz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 1,2 Prozent auf 281,00 EUR. Im Tief verlor die Sartorius vz-Aktie bis auf 281,00 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 283,20 EUR. Der Tagesumsatz der Sartorius vz-Aktie belief sich zuletzt auf 2.227 Aktien.

Am 22.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 383,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Sartorius vz-Aktie derzeit noch 36,55 Prozent Luft nach oben. Am 31.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 215,30 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Sartorius vz-Aktie 30,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Sartorius vz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,937 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Sartorius vz 0,740 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 333,75 EUR.

Sartorius vz ließ sich am 18.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,54 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sartorius vz 1,36 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 9,26 Prozent auf 819,60 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Sartorius vz 903,20 Mio. EUR umgesetzt.

Die Sartorius vz-Bilanz für Q2 2024 wird am 19.07.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 18.07.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 5,13 EUR je Sartorius vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

Sartorius vz-Aktie: Was Analysten von Sartorius vz erwarten

Dienstagshandel in Frankfurt: TecDAX fällt zum Ende des Dienstagshandels zurück

Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX sackt am Dienstagnachmittag ab