Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz präsentiert sich am Freitagvormittag fester

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Sartorius vz. Zuletzt sprang die Sartorius vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 319,10 EUR zu.

Das Papier von Sartorius vz legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 319,10 EUR. Im Tageshoch stieg die Sartorius vz-Aktie bis auf 319,20 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 313,50 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Sartorius vz-Aktien beläuft sich auf 1.528 Stück.

Am 06.02.2023 markierte das Papier bei 471,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Sartorius vz-Aktie ist somit 47,82 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.06.2023 (291,90 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,52 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 390,71 EUR an.

Am 21.07.2023 legte Sartorius vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Sartorius vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,39 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,44 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 832,00 EUR – eine Minderung von 18,43 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.020,00 EUR eingefahren.

Am 19.10.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 22.10.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,79 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

