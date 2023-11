Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Montagvormittag tiefer

Kurs der Sartorius vz

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Sartorius vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 254,30 EUR.

Die Sartorius vz-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 254,30 EUR. Die Sartorius vz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 253,10 EUR ab. Bei 255,30 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.757 Sartorius vz-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 471,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.02.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Sartorius vz-Aktie 85,49 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 215,30 EUR am 31.10.2023. Das 52-Wochen-Tief könnte die Sartorius vz-Aktie mit einem Verlust von 15,34 Prozent wieder erreichen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Sartorius vz-Aktie bei 310,25 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Sartorius vz am 19.10.2023. In Sachen EPS wurden 0,13 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sartorius vz 2,44 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 810,70 EUR – das entspricht einem Abschlag von 20,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.020,00 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.01.2024 erfolgen.

Von Analysten wird erwartet, dass Sartorius vz im Jahr 2023 5,20 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

