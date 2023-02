Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Dienstagnachmittag leichter

Die Sartorius vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 04:22 Uhr mit Abschlägen von 2,4 Prozent bei 454,70 EUR. Die Abwärtsbewegung der Sartorius vz-Aktie ging bis auf 454,60 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 465,90 EUR. Bisher wurden via XETRA 48.160 Sartorius vz-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 471,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.02.2023 erreicht. 3,60 Prozent Plus fehlen der Sartorius vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 22.06.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 293,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Sartorius vz-Aktie ist somit 55,03 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 492,71 EUR.

Am 21.04.2022 hat Sartorius vz die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Sartorius vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,44 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,77 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sartorius vz im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 28,93 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.020,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 791,10 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Sartorius vz wird am 20.04.2023 gerechnet. Die Q1 2024-Finanzergebnisse könnte Sartorius vz möglicherweise am 18.04.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,65 EUR je Sartorius vz-Aktie belaufen.

