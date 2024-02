Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Mittag mit Verlusten

Kurs der Sartorius vz

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Sartorius vz-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 336,10 EUR.

Um 11:48 Uhr rutschte die Sartorius vz-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 336,10 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Sartorius vz-Aktie ging bis auf 332,40 EUR. Mit einem Wert von 349,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 81.213 Sartorius vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 468,90 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.02.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 39,51 Prozent über dem aktuellen Kurs der Sartorius vz-Aktie. Bei einem Wert von 215,30 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (31.10.2023). Mit einem Abschlag von mindestens 35,94 Prozent könnte die Sartorius vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 327,25 EUR.

Sartorius vz gewährte am 19.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,13 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Sartorius vz 2,44 EUR je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Sartorius vz in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 20,52 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 810,70 EUR im Vergleich zu 1.020,00 EUR im Vorjahresquartal.

Sartorius vz dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 18.04.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 17.04.2025 dürfte Sartorius vz die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Sartorius vz-Aktie in Höhe von 4,78 EUR im Jahr 2023 aus.

