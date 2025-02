Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz wird am Mittag ausgebremst

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Sartorius vz. Die Sartorius vz-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 251,90 EUR abwärts.

Das Papier von Sartorius vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 1,6 Prozent auf 251,90 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Sartorius vz-Aktie bei 251,10 EUR. Bei 254,70 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 12.374 Sartorius vz-Aktien.

Bei einem Wert von 383,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.03.2024). Mit einem Zuwachs von mindestens 52,32 Prozent könnte die Sartorius vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 03.07.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 199,50 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,80 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,740 EUR an Sartorius vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,728 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 267,00 EUR an.

Am 28.01.2025 legte Sartorius vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Es stand ein EPS von 2,65 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sartorius vz noch ein Gewinn pro Aktie von 0,12 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 906,80 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,71 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Sartorius vz einen Umsatz von 849,80 Mio. EUR eingefahren.

Sartorius vz wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 16.04.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Sartorius vz-Anleger Experten zufolge am 16.04.2026 werfen.

In der Sartorius vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 4,87 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

