Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Mittag mit Abschlägen

Kurs der Sartorius vz

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Sartorius vz-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 3,6 Prozent auf 231,80 EUR.

Die Sartorius vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:45 Uhr mit Abschlägen von 3,6 Prozent bei 231,80 EUR. Die Sartorius vz-Aktie gab in der Spitze bis auf 231,80 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 238,40 EUR. Zuletzt wechselten 12.839 Sartorius vz-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.03.2024 bei 383,70 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 65,53 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 199,50 EUR. Dieser Wert wurde am 03.07.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Sartorius vz-Aktie ist somit 13,93 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,740 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,854 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 273,00 EUR.

Sartorius vz gewährte am 28.01.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,13 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sartorius vz noch ein Gewinn pro Aktie von 0,12 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,71 Prozent auf 906,80 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 849,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Sartorius vz wird am 16.04.2025 gerechnet. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von Sartorius vz rechnen Experten am 16.04.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 4,83 EUR je Sartorius vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

Starker Wochentag in Frankfurt: Zum Handelsende Gewinne im TecDAX

Börse Frankfurt in Grün: DAX bewegt sich am Nachmittag im Plus

Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX-Börsianer greifen am Nachmittag zu