Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Montagmittag massiv unter Druck

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Sartorius vz. Die Sartorius vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 8,0 Prozent auf 172,85 EUR ab.

Die Sartorius vz-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 8,0 Prozent auf 172,85 EUR. Das Tagestief markierte die Sartorius vz-Aktie bei 166,05 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 169,80 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 85.355 Sartorius vz-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 354,60 EUR erreichte der Titel am 11.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 105,15 Prozent Plus fehlen der Sartorius vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 166,05 EUR. Abschläge von 3,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Sartorius vz-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,740 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,823 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 280,10 EUR.

Sartorius vz ließ sich am 28.01.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,13 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,12 EUR erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Sartorius vz mit einem Umsatz von insgesamt 906,80 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 849,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 6,71 Prozent gesteigert.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 16.04.2025 veröffentlicht. Sartorius vz dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 16.04.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,90 EUR je Sartorius vz-Aktie belaufen.

