Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Nachmittag leichter

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Sartorius vz-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 279,70 EUR abwärts.

Um 15:52 Uhr ging es für die Sartorius vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 279,70 EUR. Die Sartorius vz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 278,60 EUR ab. Bei 284,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 35.281 Sartorius vz-Aktien gehandelt.

Am 22.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 383,70 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Sartorius vz-Aktie derzeit noch 37,18 Prozent Luft nach oben. Am 31.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 215,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,02 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,937 EUR, nach 0,740 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 333,75 EUR je Sartorius vz-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Sartorius vz am 18.04.2024. Das EPS wurde auf 0,54 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Sartorius vz 1,36 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 9,26 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 819,60 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 903,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.07.2024 veröffentlicht. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 18.07.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 5,13 EUR je Sartorius vz-Aktie.

