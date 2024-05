Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz präsentiert sich am Vormittag stärker

Sartorius vz im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Sartorius vz. Im XETRA-Handel gewannen die Sartorius vz-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Im XETRA-Handel gewannen die Sartorius vz-Papiere um 09:05 Uhr 0,5 Prozent. Bei 284,20 EUR erreichte die Sartorius vz-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 284,20 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Sartorius vz-Aktien beläuft sich auf 319 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 383,70 EUR erreichte der Titel am 22.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 35,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 31.10.2023 bei 215,30 EUR. Der derzeitige Kurs der Sartorius vz-Aktie liegt somit 31,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Sartorius vz-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,740 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,937 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 333,75 EUR je Sartorius vz-Aktie aus.

Am 18.04.2024 hat Sartorius vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,54 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,36 EUR erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sartorius vz in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 9,26 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 819,60 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 903,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.07.2024 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 18.07.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 5,13 EUR je Aktie in den Sartorius vz-Büchern.

Redaktion finanzen.net

