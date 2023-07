Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz wird am Nachmittag ausgebremst

Notierung im Fokus

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 309,20 EUR.

Die Sartorius vz-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 309,20 EUR. Der Kurs der Sartorius vz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 302,50 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 308,40 EUR. Von der Sartorius vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 44.076 Stück gehandelt.

Am 06.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 471,70 EUR an. 52,55 Prozent Plus fehlen der Sartorius vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.06.2023 (291,90 EUR). Mit Abgaben von 5,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gaben als mittleres Kursziel 383,50 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Sartorius vz am 20.04.2023. Das EPS wurde auf 1,69 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,44 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 903,20 EUR in den Büchern – ein Minus von 11,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sartorius vz 1.020,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.07.2023 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 19.07.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 6,51 EUR je Sartorius vz-Aktie.

